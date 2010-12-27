Петербург встретил новый сезон шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ

В Петербурге, в день старта нового сезона проекта "ТАНЦЫ" на ТНТ, отгремел танцевальный фестиваль. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Так, 24 августа телеканал запустил всероссийский танцевальный флешмоб. По данным организатора, в нем приняли участие более 20 городов. Специальные площадки работали с 12 дня до 8 часов вечера. Каждый желающий мог показать свой танец.
Цель – доказать, что именно наш город достоин носить звание танцевальной столицы
отмечают организаторы
На петербургской сцене выступила лауреат международных хореографических конкурсов, прима-балерина Мариинского театра Оксана Скорик. Девушка показала номер под музыку Сен-Санса "Умирающий лебедь". Кроме того, фанатов танцевального шоу порадовал мастер-классом участник 4 сезона Дима Бончинче. Отметим, что с танцором сразились в баттле участники группы IOWA.
Танцовщики импровизировали под песню "Пой", а Катя показала танец "питерских гопников"
сказано в сообщении
Необычное противостояние оценивали в прямом эфире звезды ТНТ.
По итогу танцевального фестиваля Петербург доказал, что он танцующий город, продержавшись в гонке 13 часов 42 минуты 20 секунд.
Ранее мы сообщали о том, что A$AP Rocky станцевал под русский шансон.
Фото:tnt_spb
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