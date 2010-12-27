Петербург встретил новый сезон шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ

Танцевальный фестиваль прошел на Большой морской улице.

В Петербурге, в день старта нового сезона проекта "ТАНЦЫ" на ТНТ, отгремел танцевальный фестиваль. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Так, 24 августа телеканал запустил всероссийский танцевальный флешмоб. По данным организатора, в нем приняли участие более 20 городов. Специальные площадки работали с 12 дня до 8 часов вечера. Каждый желающий мог показать свой танец.

Цель – доказать, что именно наш город достоин носить звание танцевальной столицы отмечают организаторы

На петербургской сцене выступила лауреат международных хореографических конкурсов, прима-балерина Мариинского театра Оксана Скорик. Девушка показала номер под музыку Сен-Санса "Умирающий лебедь". Кроме того, фанатов танцевального шоу порадовал мастер-классом участник 4 сезона Дима Бончинче. Отметим, что с танцором сразились в баттле участники группы IOWA.

Танцовщики импровизировали под песню "Пой", а Катя показала танец "питерских гопников" сказано в сообщении

Необычное противостояние оценивали в прямом эфире звезды ТНТ.

По итогу танцевального фестиваля Петербург доказал, что он танцующий город, продержавшись в гонке 13 часов 42 минуты 20 секунд.

Ранее мы сообщали о том, что A$AP Rocky станцевал под русский шансон.

Фото:tnt_spb

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