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11 июня, 13:19
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nastya960
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Эксперты: Петербург стал одним из самых читающих городов России

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В тройку вошли Томск, Новосибирск, Санкт-Петербург.

Независимое агентство Zoom Market выяснило, какие города России являются самыми читающими. В тройку вошли Томск, Новосибирск, Санкт-Петербург. У респондентов спрашивали, читают ли они, как часто и какую литературу больше предпочитают.

В топ-5 также вошли Нижний Новгород и Екатеринбург. Столица нашей страны оказалась лишь на шестом месте. Больше всего россияне любят читать детективы, классику, фантастику, книги по бизнесу и женские романы.

Более половины россиян перешли на электронный носитель для чтения (52%), 31% опрошенных читают бумажные книги, еще 17% слушают аудиопроизведения.

Опрос: треть путешественников выпивают в отпуске каждый день или через день.
Видео: YouTube/ Google

 

 

 

 

Теги: книги, опрос, чтение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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