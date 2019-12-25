Петербург оказался на 23 месте среди регионов по доступности жилья

При составлении рейтинга учитывалось, что семья будет откладывать все средства, оставшиеся после необходимых для повседневной жизни трат.

Петербург оказался на 23 месте в списке российских регионов по доступности покупки жилья. Рейтинг составило РИА Новости.

По данным рейтинга, семья с одним ребёнком сможет накопить на квартиру в Петербурге не быстрее чем за 5,4 года, что на год больше, чем было годом ранее. Средняя стоимость квартиры площадью 60 м2 составила 9,9 млн рублей. Москва в этом же рейтинге расположилась на 17-й строчке, Ленобласть – на 61-й.

Лидерами рейтинга по доступности жилья стали Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, где накопить на квартиру можно менее чем за три года.

При составлении рейтинга учитывалось, что семья будет откладывать все средства, оставшиеся после необходимых для повседневной жизни трат. Однако в реальной жизни семьи тратят намного больше прожиточного минимума.

Ранее Градкомиссия Петербурга в мае отказала шести застройщикам.

Фото: Piter.tv