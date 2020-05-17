Так считают петербуржцы.

Петербург вошел в список городов с самыми плохими дорогами в стране, пишет 78.ru.

Компания "Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом при правительстве России решили узнать, довольны ли жители качеством дорог и работой дорожных служб в своем городе. Выяснилось, что половина опрошенных довольна качеством дорог в своем городе. Работой общественного транспорта удовлетворены 72%, дорожной полиции — 79%. Высокая вероятность попасть в пробку ожидает в 67% городов, а попасть в ДТП — в 18%.

Опрос показал, что дорогами довольны жители Грозного, Белгорода, Саранска, Якутска, Магнитогорска, Владикавказа, Набережных Челнов, Калуги, Махачкалы и Нижневартовска. А вот плохие дороги, по мнению жителей, в Смоленске, Рязани, Владивостоке, Томске, Костроме, Брянске, Архангельске, Петрозаводске, Петербурге и Ярославле.

Ранее Петербург занял второе место в рейтинге городов России по науке и технологиям.

Фото: Piter.TV