Петербург выделит промышленным предприятиям льготные займы на сумму более 143 млн. рублей

Такое решение принял Наблюдательный совет городского Фонда развития промышленности.

Во вторник, 11 мая, стало известно, что город готов выделить трём промышленным предприятиям льготные займы на сумму более 143 млн. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что предприятия оказывали неоценимую поддержку при выпуске необходимой продукции. Именно по этой причине город намерен помогать промышленным организациям.

Так, ООО "УПТК-65" получит заем в размере 71 млн. рублей на пять лет. Денежные средства необходимы для покупки дополнительного оборудования для обработки листового материала.

Также порядка 35 млн. рублей выделят компании АО "3Д-Металл". Средства направят на выкуп оборудования, который ранее приобрели в лизинг.

К тому же, ещё 38 млн. рублей получит компания АО "НОРДПАЙП", производящая полимерные трубы. Сумма будет направлена на модернизацию производства.

Отмечается, что за последние пять лет Фонд развития промышленности Петербурга одобрил льготные займы на общую сумму более 3,2 млрд. рублей.

Ранее Беглов назвал приоритетные направления промышленной политики Петербурга до 2025 года.

Фото: Piter.tv