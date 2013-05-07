Беглов назвал приоритетные направления промышленной политики Петербурга до 2025 года

Развитие промышленности будет направлено на цифровую трансформацию, технологическую независимость, а также на углеродную нейтральность.

В Петербурге утверждена концепция Промышленной политики города до 2025 года. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного. На заседании Промышленного совета Петербурга губернатор города Александр Беглов заявил, что развитие промышленности будет направлено на цифровую трансформацию, технологическую независимость, а также на углеродную нейтральность.

Власти города намерены развивать промышленность по программно-отраслевому принципу. Таким образом, наиболее приоритетные отрасли смогут получать поддержку вместе с общими системными мерами.

Концепция синхронизирована со Стратегией обрабатывающей промышленности, которая разработана министерством промышленности и торговли РФ. Беглов отметил необходимость взаимодействия региональных и федеральных программ для успешного развития промышленности.

Петербург - крупнейший индустриальный центр России и один из лидеров развития промышленной инфраструктуры. То, что уже сделано в отрасли в Петербурге, должно стать лучшей практикой для других субъектов Российской Федерации, стимулом для ускоренного развития промышленности всей страны, - отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Концепция Промышленной политики Петербурга до 2025 года разработана Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга совместно с Министерством промышленности и торговли РФ и Союзом промышленников и предпринимателей Петербурга.

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Фото: gov.spb.ru