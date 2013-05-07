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Минпромторг вручил Петербургу сертификат на спортивное оборудование
Сегодня, 15:31
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kraratau27

Минпромторг вручил Петербургу сертификат на спортивное оборудование

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Беглов поблагодарил Мантурова за помощь и поддержку в развитии промышленности в Петербурге.

В пятницу, 16 апреля, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров вручил губернатору Петербурга Александру Беглову сертификат на получение комплектов для спортивной борьбы и кресла-коляски для танцев. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Мантуров отметил, что Северная столица вошла в топ-3 регионов, которые получат кресла-коляски для спортивных танцев. Отмечается, что кресла-коляски будут переданы в детсад коррекционного вида №5 Невского района. 

Беглов поблагодарил Мантурова за помощь и поддержку в развитии промышленности в Петербурге, особенно в условиях всемирной пандемии по коронавирусу. 

Ранее мы писали, что Мантуров ожидает начала серийного выпуска первого в России электромобиля в этом году. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: минпромторг, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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