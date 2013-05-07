Минпромторг вручил Петербургу сертификат на спортивное оборудование

Беглов поблагодарил Мантурова за помощь и поддержку в развитии промышленности в Петербурге.

В пятницу, 16 апреля, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров вручил губернатору Петербурга Александру Беглову сертификат на получение комплектов для спортивной борьбы и кресла-коляски для танцев. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Мантуров отметил, что Северная столица вошла в топ-3 регионов, которые получат кресла-коляски для спортивных танцев. Отмечается, что кресла-коляски будут переданы в детсад коррекционного вида №5 Невского района.

Беглов поблагодарил Мантурова за помощь и поддержку в развитии промышленности в Петербурге, особенно в условиях всемирной пандемии по коронавирусу.

Ранее мы писали, что Мантуров ожидает начала серийного выпуска первого в России электромобиля в этом году.

Фото: gov.spb.ru