Петербург вошёл в тройку лучших российских городов для комфортной жизни с детьми

Лидером рейтинга ожидаемо стала Москва.

Стало известно, какие города в РФ больше всего подходят для жизни с детьми. Северная столица заняла второе место рейтинга: за город проголосовал каждый третий респондент в ходе опроса, проведённого сервисом "Работа.ру".

Лидером рейтинга ожидаемо стала Москва, за которую проголосовали 42% опрошенных. На третьей строчке оказалась Казань с 18% голосов. Первую пятёрку замыкают Краснодар (15%) и Сочи (13%).

Большинство опрошенных обосновывали свой выбор развитой инфраструктурой (50%), а также большим числом образовательных учреждений (43%), научным потенциалом (42%), разнообразием развлечений для семьи (39%) и обустроенностью соцобъектов (36%).

Ранее мы сообщили о том, что Петербург оказался в лидерах по объёму введённого жилья.

Фото: Pxhere