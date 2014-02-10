Петербург в пятницу сковали 8-балльные пробки

Автомобилисты стоят в пробках в районе площади Восстания, на набережных (Выборгской, Пироговской, Арсенальной, Свердловской), на Народной и Ивановской улицах, а также на Софийской между проспектом Славы и КАД.

В пятницу, 25 ноября, Петербурге сковали 8-балльные пробки. Дорожные заторы начались уже в начале шестого часа. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс. Пробок".

Автомобилисты стоят в пробках в районе площади Восстания, на набережных (Выборгской, Пироговской, Арсенальной, Свердловской), на Народной и Ивановской улицах, а также на Софийской между проспектом Славы и КАД. Еще один обездвиженный участок зафиксировали на проспекте Обуховской обороны, там затор растянулся на 8 километров от улицы Профессора Качалова до улицы Бабушкина.

У Вантового моста также отмечается плотное движение. На внутреннем кольце собралась пробка длиной 7,5 км. Она начинается перед Мурманским шоссе и тянется до Обухово. На внешнем кольце плотно от Московского шоссе к вантовому мосту и дальше между Мурманским шоссе и Кудрово.

Напомним, что прочность Биржевого моста проверили с помощью грузовиков. Информацию об испытаниях конструкции подтвердили в городском Комитете по транспорту. Напомним, что движение на Биржевом мосту возобновится 30 ноября. Полноценно путевод начнёт выполнять свои функции в мае.

Ранее на Заневском проспекте начинается крупный ремонт трамвайных путей. Мы узнали, как долго продлятся работы в окрестностях моста Александра Невского.

Фото: Piter.tv

