Петербург в 2024 году получит более 500 новых автобусов

Среди них – 100 электробусов.

В 2024 году Петербург получит 550 новых автобусов, среди которых – 100 электробусов. Об этом рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург".

К 320-летию Петербурга у нас в прошлом году 380 новых автобусов поступило в "Пассажиравтотранс", в этом году поступит 375 машин, а в следующем году практически 550, из которых сто электробусов. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Кроме того, Поляков отметил, что последнее масштабное обновление автобусного парка в Северной столице было 20 лет назад. Тогда город отмечал 300-летние.

Ранее мы сообщали о том, что в Ржевке появится парк электробусов стоимостью в 11,5 млрд рублей.

Фото: Piter.TV