Петербург столкнулся с дефицитом рабочих кадров из-за оттока мигрантов

В 2021 году в Петербург въехали 150 тысяч иностранцев, что на 23% меньше, чем в 2020 году.

Из-за оттока трудовых мигрантов в Петербурге наблюдается нехватка кадров. Нехватка кадров особенно заметна в сфере торговли, строительства и индустрии гостеприимства. Такие данные предоставил The Sankt-Peterburg Post.

В 2021 году в Петербург въехали 150 тысяч иностранцев, что на 23% меньше, чем в 2020 году.

При этом только 23 тысячи мигрантов приехали в Северную столицу с целью работы. Год назад для работы приехали 66 тысяч человек.

В начале августа на юге Петербурга полицейские провели миграционный профилактический рейд.

Фото: Piter.tv