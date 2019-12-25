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Петербург столкнулся с дефицитом рабочих кадров из-за оттока мигрантов
Сегодня, 13:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург столкнулся с дефицитом рабочих кадров из-за оттока мигрантов

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В 2021 году в Петербург въехали 150 тысяч иностранцев, что на 23% меньше, чем в 2020 году.

Из-за оттока трудовых мигрантов в Петербурге наблюдается нехватка кадров. Нехватка кадров особенно заметна в сфере торговли, строительства и индустрии гостеприимства. Такие данные предоставил The Sankt-Peterburg Post.

В 2021 году в Петербург въехали 150 тысяч иностранцев, что на 23% меньше, чем в 2020 году.

При этом только 23 тысячи мигрантов приехали в Северную столицу с целью работы. Год назад для работы приехали 66 тысяч человек.

В начале августа на юге Петербурга полицейские провели миграционный профилактический рейд.

Фото: Piter.tv

Теги: мигранты, работа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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