Петербург станет городом проведения чемпионата EuroSkills в 2022 году

Город планирует принять на чемпионате 150 тысяч человек, 12 тысяч из которых будут участниками.

В 2022 году Петербург примет чемпионат по профессиональному мастерству EuroSkills, сообщила пресс-служба Смольного, цитируя губернатора Александра Беглова. На заседании, посвященном мероприятию, уже одобрили концепцию чемпионата и определили источники финансирования.

Беглов подчеркнул, что городской экономике нужны специалисты высокой квалификации с новыми компетенциями, и напомнил, как быстро устаревают некоторые профессии. Из-за этого процесса требуется частая переподготовка, и Петербург должен быть готов к таким условиям.

По данным комитета по труду и занятости населения, в городе имеется порядка 30 тысяч вакансий, большая часть из которых – из категории рабочих профессий. Современные специальности востребованы в медицине, фармацевтике, IT-отрасли, вскоре могут стать необходимы операторы робототехнических комплексов и "модернизированные" строители.

EuroSkills – масштабные европейские соревнования по профессиональному мастерству для людей до 25 лет. Они проводятся раз в два года, а само движение WorldSkills существует уже 70 лет и включает в себя 28 стран-участниц. В 2022 году Петербург планирует принять на чемпионате 150 тысяч человек, 12 тысяч из которых будут участниками.

УЕФА: Евро-2020 может быть отменено или перенесено из-за коронавируса.

Фото: Piter.TV