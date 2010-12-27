Петербург стал самым популярным городом для отдыха на ноябрьские каникулы

Санкт-Петербург возглавил рейтинг по внутреннему туризму на период ноябрьских праздников.

Северная столица находится на первом месте в рейтинге внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма.

Уточняется, что рейтинг приведен по данным бронирования отелей, квартир и гостевых домов в ноябрьских выходных. "Туристы бронируют жилье в Санкт-Петербурге на ноябрьские праздники в среднем на четыре ночи и тратят на проживание 2,7 тысяч рублей в сутки. Для сравнения, в Сочи бронируют проживание на праздничные выходные в среднем на четыре ночи и платят за проживание 3,1 тысячи рублей в сутки, в Крыму - на восемь ночей, а на курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье - на семь ночей", - пояснили в комитете.

Напомним, ранее мы сообщали о заявлении Георгия Полтавченко: "Мы будем и дальше поддерживать звание лучшего туристского направления Европы и мира". Кроме того, Петербург возглавил рейтинг культурных городов России. 94 процента жителей Северной столицы заявили, что они довольны количеством театров, кино, галерей и библиотек. С такими показателями город смог обогнать остальные регионы.



