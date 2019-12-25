Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Петербурге в ноябрьские праздники

Также сообщили расписание пригородных электричек.

В Петербурге стал известен график работы общественного транспорта и поездов пригородного сообщения с 1 по 4 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Автобусы, троллейбусы и трамваи 1 ноября работают по графику буднего дня, 2 ноября – по расписанию пятницы, а 3 и 4 ноября – по графику воскресенья. Метрополитен 1 и 2 ноября доступен по расписанию буднего дня, 3 и 4 ноября – по графику выходного.

Кроме того, электрички 1 ноября работают по графику четверга, 2 ноября – по расписанию пятницы, 3 ноября – по графику субботы и 4 ноября – по расписанию воскресенья. Актуальный график движения электропоездов доступен на сайте АО "СЗППК".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)