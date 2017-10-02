Георгий Полтавченко: Мы будем и дальше поддерживать звание лучшего туристского направления Европы и мира

В Российском этнографическом музее 30 сентября впервые в нашей стране состоялась торжественная церемония вручения туристического «Оскара». Россия получила 3 премии World Travel Awards.

Музей в эти выходные принял гостей со всех уголков земного шара. Среди собравшихся был основатель премии World Travel Awards Грэм Кук, который отметил красоту белых ночей культурной столицы.

Петербург одержал победу в номинации «Лучшее европейское направление – 2017». К гостям вечера с благодарственной речью обратился губернатор города Георгий Полтавченко:

"Очень приятно и почетно держать в руках эту более, что церемония по вручению престижной премии в сфере туризма в нашей стране проводится впервые, и мы горды тем, что для неё избран наш город. В этом прекрасном зале собрались ведущие специалисты в сфере мировой туристической индустрии. Уже третий год подряд вы присуждаете престижные премии как лучшему туристическому направлению Европы и мира нашему прекрасному городу. Я считаю, что это заслуженная и очень высокая оценка потенциала культурной столицы России - Северной Пальмиры. Мы будем и дальше стараться поддерживать это высочайшее звание лучшего городского европейского направления".

Компания «Аэрофлот» была признана не только лучшим европейским авиабрендом, но и лучшим в Европе перевозчиком бизнес-класса. Заместитель генерального директора по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари поделился с Piter.tv впечатлениями, а также планами по дальнейшему развитию компании:

"Это результат огромной работы. Это основание для продолжения работы. Как вы знаете, у нас есть очень амбициозные цели: быть в топ-5 в Европе, топ-20 в мире. Уже сейчас мы топ-18. Но еще стремимся к более амбициозным целям".

Видео: Piter.TV

Эвелина Закжевская, Екатерина Борисова