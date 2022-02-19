Петербург стал одним из антилидеров по количеству дешевого жилья на вторичном рынке

Самыми бюджетными оказались студии площадью до 20 "квадратов", бывшие нежилые помещения и квартиры в неудовлетворительном состоянии.

В Петербурге доля квартир стоимостью до 2 млн рублей составила 0,1% на вторичном рынке жилья. Об этом рассказали аналитики компании "Этажи".

Самыми бюджетными оказались студии площадью до 20 "квадратов", бывшие нежилые помещения и квартиры в неудовлетворительном состоянии. В интервью издания "Известия" заместитель директора юридического департамента "Этажей" Сергей Чужаков отметил, что спрос на такую недвижимость есть, однако "этот сегмент один из самых рискованных в части покупки, и здесь требуется особо тщательная проверка".

В других регионах России ситуация аналогичная. В Краснодаре квартир до 2 млн рублей лишь 1,7%, а в Новосибирске – 1,4%. Антилидером стала и Москва, где жилья по такой цене только 0,7%.

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Фото: Piter.TV