Ипотечный портфель Сбера в СЗФО вырос на 25% в 2023 году

Наибольший прирост портфеля показали Ленинградская область.

За восемь месяцев текущего года портфель ипотечного кредитования Северо-Западного банка Сбербанка вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Наибольший прирост портфеля показали Ленинградская (41%), Калининградская (31%) и Вологодская (25%) области, а также Петербург и Псковская область (по 24%). Доля ипотеки в общем кредитном портфеле финансовой организации с начала 2023 года увеличилась на 1 п.п. и составила 66%.

С января по август Сбер на Северо-Западе выдал по базовым и льготным программам 290,6 млрд рублей (прирост 63%). Из них 56 млрд в августе – это абсолютный рекорд и более чем вдвое больше по сравнению с 2022 годом. В Петербурге объём ипотеки составил 167 млрд рублей (прирост 46%). При этом в августе петербуржцы взяли на жильё в Сбере 34 млрд рублей (рост в два раза).

Доля ипотеки на вторичном рынке в СЗФО в этом году составила 54%. Драйвером на первичном рынке остаётся льготная ипотека, в том числе для семей с детьми.

Объем выдачи по "Господдержке" вырос в Сбере на 83% по СЗФО и достиг за восемь месяцев 2023 года 72,2 млрд рублей, по Петербургу прирост на 66% (45,1 млрд рублей). Лидеры по динамике в СЗФО – Ленинградская область (8,1 млрд рублей, рост в 3,2 раза) и Калининградская область (3,7 млрд рублей, рост в 2,9 раза). На программу "Господдержка" пришлось 60% кредитов на первичное жильё.

Семьи с детьми Сбер на Северо-Западе прокредитовал на 66,5 млрд рублей (+ 88%), в Петербурге – почти на 40 млрд (56%). Специалистов IT – на 11,2 и 9,2 млрд рублей соответственно.

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