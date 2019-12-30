Петербург стал лидером рейтинга автобусных маршрутов

Наибольшей популярностью пользовалось направление из Москвы в Северную столицу.

Эксперты сервиса путешествий "Туту.ру" назвали самые популярные российские автобусные маршруты.

Специалисты проанализировали продажи билетов на автобусы за 2019 год и пришли к выводу, что почти 90% из них приходится на маршруты внутри России.

Наибольшей популярностью в течение года пользовались направления из Москвы в Петербург, Ростов-на-Дону и Воронеж. Около 6% билетов пришлось на отправление в Северную столицу. Отмечается, что средняя цена на билет в Петербурге выросла при этом с 1052 рублей до 1224 рублей.

Среди зарубежных маршрутов наибольшей популярностью пользовались маршруты Москва – Минск, Санкт-Петербург – Таллин и Москва – Киев.

Средняя цена билета по стране составила 919 рублей, за границу – 1 700 рублей. А вот средний чек остался на уровне прошлого года.

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