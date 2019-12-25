Северная столица оказалась на 11 месте, а Москва на 17 месте.

В среду, 11 марта, стало известно, что Петербург стал лидером по пробкам среди российских городов. Соответствующий список составила американская аналитическая компания Inrix.

Эксперты изучили дорожную ситуацию в 900 городах. Известно, что Северная столица оказалась на 11 месте, а Москва на 17 месте. Как оказалось, Петербургские водители стояли в пробках 151 час, а передвигались со средней скоростью 22,5 км/ч.

В десятку городов с самыми большими пробками попали Богота; Рио-де-Жанейро, Мехико, Стамбул, Сан-Паулу, Рим, Париж, Лондон, Бостон и Чикаго.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге проведут важный этап реставрации дома Утемана на набережной Шмидта.

Фото:pixabay