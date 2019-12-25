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Петербург снова признали газомоторной столицей России
Сегодня, 13:55
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Петербург снова признали газомоторной столицей России

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Рейтинг составлялся на основе анализа ситуации в 77 регионах страны.

Петербург стал лидером среди регионов РФ по развитию газомоторного топлива в 2023 году, согласно данным, представленным на ПМЭФ.

Рейтинг составлялся на основе анализа ситуации в 77 регионах страны. При оценке учитывались такие параметры, как объемы и динамика потребления газомоторного топлива, уровень поддержки со стороны региональных властей, количество заправочных станций, эффективность использования инфраструктуры, объем реализации топлива на одну станцию, а также экологический эффект от его применения на душу населения.

На второй строчке рейтинга расположилась Ростовская область, а замкнула тройку лидеров Башкирия. В первую десятку также вошли Краснодарский край, Свердловская область, Татарстан, Нижегородская область, Белгородская область, Пермский край и Ставропольский край.

Ранее мы сообщили о том, что консорциум робототехники и систем интеллектуального управления будет создан в Петербурге.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков

Теги: пмэф, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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