Петербург снова накрыла волна "минирований"

В десятке школ прошла эвакуация.

В Петербурге утро пятницы, 27 декабря, уже традиционно началось с эвакуаций судов и школ из-за сообщений о "минировании". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Сообщениес угрозами пришло в Красногвардейский, Дзержинский, Куйбышевский, Октябрьский, Приморский и Сестрорецкий суды. Вмести с ними о "минировании" сообщили в десятке школ и лицеев города. Среди них школы № 640, 356, 57, 298, 579, 325, 2, 46, 299, 178 и гимназии № 11, 272.

Отметим, что в юношескую математическую школу на Таллинской улице, 28 звонки о "минировании" поступают второй день подряд. Детей каждый раз отпускают с уроков домой.

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Видео: Piter.TV