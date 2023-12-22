Петербург признали газомоторной столицей и лидером по энергосбережению

Неотъемлемой частью работы по модернизации газораспределительной системы стало строительство дюкерного перехода между газопроводами высокого давления через Невскую губу с подходами со стороны Ольгино и Васильевского острова.

В результате проведенных в 2023 году мероприятий, Петербург был признан газомоторной столицей России, а также лидером в области энергосбережения. Об этом сообщила пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Награда в номинации "газомоторная столица" присуждена городу в рамках ХII Петербургского международного газового форума. Программа внедрения газомоторного топлива была запущена в городе еще в 2014 году, а объём потребления компримированного природного газа с 2017 года вырос в 5 раз. Важным достижением стал перевод всех котельных на электричество и газ, что повысило долю последнего в топливном балансе до 99,87%.

Для льготных категорий граждан (114 петербуржцев) были профинансированы расходы на создание системы газоснабжения не только в доме, но и на территории земельного участка. Неотъемлемой частью работы по модернизации газораспределительной системы стало строительство крупного инфраструктурного объекта – дюкерного перехода между газопроводами высокого давления через Невскую губу с подходами со стороны Ольгино и Васильевского острова. Реализация данного проекта позволит завершить кольцевую систему газопроводов и повысить надежность газораспределительной системы Северной столицы.

Кроме того, Петербург – признанный лидер в области энергосбережения среди российских регионов. Для модернизации систем теплоснабжения и освещения бюджетных учреждений привлекаются инвестиции. Только в 2023 году было заключено 122 энергосервисных контракта, а общий объём привлечённых инвестиций за пять лет составил около 2,2 млрд рублей. С 2023 года в рамках инициативы социально-экономического развития РФ "электромобиль и водородный автомобиль" в городе осуществляются мероприятия по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. За счёт предоставленных субсидий было построено 45 электрических зарядных станций. Всего в городе уже функционируют 225 объектов такого рода.

Ранее мы сообщили о том, что за 2023 год в Петербурге было построено более 30 км водопроводных сетей.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению