Петербуржцы примут участие в акции "Час Земли"

30 марта в городе на Неве погаснут пять мостов и 40 главных достопримечательностей.

Петербург примет участие в акции "Час Земли". В субботу, 30 марта с 20:30 до 21:30 в городе на Неве погаснут более 20 тысяч светильников на пяти мостах и 40 главных достопримечательностях. Об этом сообщили в Комитете по тарифам Петербурга.

На час погаснут пять мостов через реку Неву, среди которых Дворцовый, Троицкий, Большеохтинский, Благовещенский и Биржевой мосты. В темноту окунуться фасады зданий, которые стоят в акватории Большой Невы от Троицкого до Благовещенского мостов.

Также компания ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" отключит световое оформление музейного комплекса "Вселенная Воды" в доме №56 на Шпалерной улице. ГУТ "ТЭК СПб" погасит подсветку на дымовых трубах котельных в Выборгском, Невском и Приморском районах.

Ранее мы писали, что Тучков мост засветился новыми яркими огнями.

Фото: visit-petersburg.ru