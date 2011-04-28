Такую возможность обсуждали на сегодняшнем заседании оргкомитета IRONMAN 70.3 RUSSIA St.Petersburg.

Петербург претендует на проведение Чемпионата мира по триатлону серии IRONMAN 70.3 в 2024 году. Об этом в своём Telegram рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Такую возможность обсуждали на сегодняшнем заседании оргкомитета IRONMAN 70.3 RUSSIA St.Petersburg.

Я уверен, что мы сможем провести соревнования такого уровня, а пока мы снова готовимся принять гонку IRONMAN 70.3 RUSSIA St.Petersburg. Она пройдёт с 15 по 17 июля 2022 года. Борис Пиотровский, вице-губернатор

Соревнования для детей IRONKIDS и женский забег Iron Girl состоятся 16 июля. Основной старт длиною 113 километров (1,9 км плавание + 90,1 км велогонка + 21,1 км бег) начнётся 17 июля в 8:00. Участие в соревнованиях примут 2500 спортсменов из 50 стран. Плавательный этап пройдет в Гребном канале Крестовского острова, затем велоэтап по ЗСД, завершится всё беговым этапом в 2 круга по Приморскому парку победы и ЦПКиО на Елагином острове.

Ранее Борис Пиотровский рассказал, что в Петербурге зимой будут работать 188 катков.

Фото: Instagram / @ironman.rus