Петербург может стать свадебной столицей России

Власти хотят, чтобы в город на Неве съезжались брачующиеся со всего мира.

В Государственной Академической Капелле обсудили потенциал для развития нового туристического направления в Петербурге. Город на Неве хотят сделать свадебной столицей России. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На встрече присутствовали представители Комитета по развитию туризма, Городское туристско-информационное бюро, а также ряд экспертов из свадебной индустрии. В частности, специалисты говорили об упрощении процесса консультаций для будущих семейных пар, перечне объектов для проведения свадебных мероприятий, свадебную моду и прочее.

Власти города хотят превратить Петербург в место, куда съезжались бы брачующиеся со всего мира независимо от сезона. Сегодня, по данным профильного комитета Смольного, в городе на Неве ежегодно женятся более 50 тысяч пар. При этом один из молодоженов в 90 % случаев является уроженцем другого города или иностранцем.

Ранее мы писали, что Санкт-Петербург стал лучшим городом для путешествий семьей.

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