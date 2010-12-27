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Петербург потерял три сотни деревьев из-за ночного шторма
Сегодня, 14:53
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Петербург потерял три сотни деревьев из-за ночного шторма

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Сильнее всего пострадал Красносельский район.

Петербургский комитет по благоустройству подсчитал убытки после сильного ночного шторма. Пресс-служба комитета сообщила, что специалисты продолжают устранять последствия урагана – убирать ветки с тротуаров и дорог, выкорчевывать остатки стволов.

Выяснилось, что за время сильного ветра в Петербурге повалилось 305 деревьев. Больше всего пострадал Красносельский район – он лишился 78 деревьев, легче всего пришлось Кронштадтскому, Центральному и Адмиралтейскому – в этих районах упало по одному дереву. Сломанные ветром стволы падали на провода, припаркованные автомобили и заборы. 

МЧС: из-за шторма в Петербурге спасателей привлекли 99 раз.

Фото: Надежда Школярова, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте

Теги: поваленные деревья, сильный ветер, шторм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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