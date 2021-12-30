Петербург посетили более 4 млн человек с начала года

Кроме того, за весь 2022 год в городскую экономику поступило более 370 млрд рублей от туристической сферы: это больше результатов 2021-ого года на 57%.

Петербург продолжает оставаться в лидерах по темпам восстановления туризма после пандемии коронавируса среди регионов страны. За первые 6 месяцев 2023 года город посетили свыше 4 млн человек, то есть, на 10% больше, чем за аналогичный период 2022-ого. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства.

Кроме того, за весь 2022 год в городскую экономику поступило более 370 млрд рублей от туристической сферы: это больше результатов 2021-ого года на 57%.

По словам градоначальника, туристический поток заметно сократился за время действия противоэпидемических мер и санкций, однако Северная столица продолжает активно работать над сферой туризма.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге намерены создать археологический музей.

Фото: Piter.TV