За месяц спрос на перелёты показал рост сразу на 20%.

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что Петербург попал в тройку городов, куда туристы планируют поехать в сентябре. Об этом сообщают РИА новости.

Аналитики компании OneTwoTrip. изучили данные бронирования авиабилетов в августе и на сентябрь. Оказалось, что за месяц на перелеты в Петербург спрос вырос на 20%. При этом первое место по популярности стала Москва, так как каждый пятый билет с вылетом в сентябре куплен в столицу. На втором месте — Сочи. В первый месяц осени собираются отправиться 15% туристов.

Тройку лидеров закрывает Северная столица. В Петербург в первый месяц осени на отдых поедут 12% пользователей.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург и Ленобласть установят единые льготы на проезд в общественном транспорте.

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