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Петербург получит из федерального бюджета почти 3 млрд рублей на строительство Витебской развязки
Сегодня, 15:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург получит из федерального бюджета почти 3 млрд рублей на строительство Витебской развязки

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Данный проект поддержал президент России Владимир Путин.

Петербург получит 2 млрд 999 млн 991 тысяч 900 рублей из федерального бюджета на строительство дорожной развязки. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Почти 3 млрд федеральных рублей направят на подключение развязки ЗСД с Благодатной улицей к Широтной магистрали и развязке с Витебским проспектом.

Создание Витебской развязки – один из важнейших городских проектов. Его поддержал президент России Владимир Путин. Строительство Витебской развязки станет первым этапом создания Широтной магистрали скоростного движения.

Ранее для Витебской развязки возвели первую опору высотой 18 метров.

Фото: Piter.tv

Теги: витебский проспект, зсд, развязка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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