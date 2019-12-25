Петербург будет получать более 100 млрд рублей ежегодно за сотрудничество с регионами Арктики

Город уже определил основные направления сотрудничества.

Сотрудничество с арктическими регионами позволит Петербургу получать более 100 млрд рублей ежегодно. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Известно, что Северная столица уже определила основные направления сотрудничества, петербургские компании готовятся реализовывать ряд проектов судостроения, туризма, перевозок, научно-образовательной и выставочной деятельности. На данный момент Петербург входит в тройку лидеров в рейтинге инновационных регионов России.

Северная столица располагает выгодным геополитическим положением, пассажирскими и грузовыми портами, достаточным количеством промышленных технологических ресурсов. Отмечается, что за последние два года Петербург отгрузил судостроительной продукции на 300 млрд рублей, в работе остаются заказы на 100 млрд рублей, производственные организации из сферы недропользования и гидрографии арктических территорий сделали оборудование на 519 млрд рублей. Пополнить казну города сможет арктический туризм: сейчас Петербург разрабатывает соответствующие маршруты, пять из которых готовится запустить к 2023 году. Также плюсом к бюджету окажется деятельность научных организаций, проводящих различные работы для нужд работающих в Арктике компаний, и использование города как транспортного узла Северного морского пути.

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Фото: Piter.TV