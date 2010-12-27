В среду, 14 ноября, Петербург подписал соглашение о сотрудничестве с Сингапуром. Об этом сообщается на официальном сайте президента России.
Такой договор подпсали в рамках приезда в Сингапур официальной делегации Российской Федерации на саммите Россия – АСЕАН и государственного визита в страну президента РФ Владимира Путина.
Договор затрагивает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и социальной областях передавого города с Северной столицей.
В Соглашении закреплено намерение сторон содействовать расширению и укреплению двусторонних отношений, эффективному использованию имеющегося торгово-экономического и научно-технического потенциала, осуществлению проектов экономического и социального развития Петербурга и Республики Сингапур
сообщил Игорь Албин
Помимо этого, города намерены развить деловое сотрудничество в области градостроительства. Также новые отношения затронут область здравоохранения, транспортная инфраструктура и энергетика.
Отметим, что соглашение заключено на неопределенный срок и уже вступило в силу.
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Фото:kremlin.ru