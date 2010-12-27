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Петербург подписал соглашение о сотрудничестве с Сингапуром 
Сегодня, 18:46
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IRINA_CHALKINA
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Петербург подписал соглашение о сотрудничестве с Сингапуром 

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Обмен соглашениями состоялся в присутствии Владимира Путина и премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна.

В среду, 14 ноября, Петербург подписал соглашение о сотрудничестве с Сингапуром. Об этом сообщается на официальном сайте президента России. 

Такой договор подпсали в рамках приезда в Сингапур официальной делегации Российской Федерации на саммите Россия – АСЕАН и государственного визита в страну президента РФ Владимира Путина. 

Договор затрагивает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и социальной областях передавого города с Северной столицей. 

В Соглашении закреплено намерение сторон содействовать расширению и укреплению двусторонних отношений, эффективному использованию имеющегося торгово-экономического и научно-технического потенциала, осуществлению проектов экономического и социального развития Петербурга и Республики Сингапур

сообщил Игорь Албин

Помимо этого, города намерены развить деловое сотрудничество в области градостроительства. Также новые отношения затронут область здравоохранения, транспортная инфраструктура и энергетика. 

Отметим, что соглашение заключено на неопределенный срок и уже вступило в силу. 

Ранее мы сообщали о том, что глава Крыма Сергей Аксенов назвал врагов России "полезными идиотами"

Фото:kremlin.ru

 

 

 

Теги: вице-губернатор игорь албин , владимир владимирович путин , президент росси , сингапур
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество Новости России

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