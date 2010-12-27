Петербург побил рекорд по числу ввода новых объектов здравоохранения

В районах массовой живой застройки сейчас работают 16 офисов врачей общей практики.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочей встрече в Минздраве обсудил важные вопросы сферы медицины. В этом году Северная столица побила рекорд по открытию новых объектов здравоохранения. Об этом сообщила пресс-службе администрации.

В районах массовой живой застройки сейчас работают 16 офисов врачей общей практики, благодаря которым жильцы домов обеспечены доступной медицинской помощью.

Беглов отметил, что в городе и дальше будут развивать сеть офисов врачей общей практики.

Областные больницы и поликлиники переходят на электронные медкарты.

Фото: Piter.TV