Петербург первым в РФ создает единый ресурс для дистанционного обучения школьников

На ресурсе будут представлены три вида контента – федеральный, городской и частный.

В Петербурге появится первый в России единый ресурс для дистанционного обучения школьников. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На ресурсе будут представлены три вида контента – федеральный, городской и частный. Упор будет сделан на городской портал, где у каждого школьника будет свой личный кабинет. Проект планируется доработать уже в ближайшее время.

Как заявил сегодня министр просвещения Сергей Кравцов, в российских школах весенние каникулы начнутся 23 марта и продлятся до апреля.

Фото: Piter.TV