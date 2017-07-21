Петербуржцы отметят "Час Земли" на стрелке Васильевского острова

На главных достопримечательностях города на 60 минут отключат подсветку.

В субботу, 30 марта, в 20:30 на стрелке Васильевского острова состоится международная экологическая акция "Час Земли". Главные достопримечательности Петербурга на 60 минут лишатся подсветки. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Среди ключевых объектов, которые останутся без подсветки, числится Государственный музей Эрмитаж, небоскреб Лидер-Тауэр, Телебашня, Большеохтинский мост. Жители и гости города смогут наблюдать за ними со стрелки Васильевском острова, на которой установят большой экран и будут вести прямое включение.

Всем участникам акции "Час Земли" расскажут о проблемах, которые влияют на изменение климата. Все желающие смогут принять участие в экологической викторине и выиграть призы.

Отметим, что в акции "Час Земли" ежегодно принимают участие более 2 млрд людей из более чем 175 стран. Всемирный фонд дикой природы (WWF), который проводит это событие, призывает на час выключить свет ради того, чтобы заострить внимание на проблемах окружающей среды и светового загрязнения планеты.

Ранее мы писали, что "Ленсвет" отключит подсветку 40 знаковым объектов Петербурга в поддержку "Часа земли".

Фото: visit-petersburg.ru