Центр Петербурга встал в 6-балльные пробки

Причиной заторов оказались ремонтные работы или ДТП на дорогах города.

Утром 18 сентября петербургские автомобилисты попали в огромные пробки. По состоянию на 10:30 мск, в центре города наблюдаются 6-балльные заторы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Помимо того, что в город вернулись холод и дожди, по пути на работу можно попасть в пробку из-за ДТП или ремонтных работ. Карта города окрасилась в красный цвет от станции метро "Площадь Ленина" до метро "Адмиралтейская". Особенно сильно загружены улицы Академика Лебедева, Боткинская, Куйбышева, а также набережная Кутузова, Литейный и Сампсониевский мосты. Скорость автомобильного движения в этих местах колеблется от трех до 15 км/ч.

Ранее мы писали, что вечерние пробки на дорогах Петербурга поставили осенний рекорд.

Фото: Piter.TV, скриншот / "Яндекс. Пробки"