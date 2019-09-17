Вечерние пробки на дорогах Петербурга поставили осенний рекорд

Прибытие первых лиц затруднило движение петербуржцам и гостям города.

Автомобильные пробки в Петербурге поставили осенний рекорд. Об этом сообщила Фонтанка.ру. Причиной этому стал приезд премьер-министра России Дмитрия Медведева и главы Госсовета КНР Ли Кэцяна.

Напомним, что вечером 16 сентября город встал в восьмибалльных пробках. Особые задержки движения наблюдались на трассе от аэропорта "Пулково" до центра Петербурга. Также пришлось задержать выезд нескольких электричек. Известно, что минимум четыре пригородных поезда из Павловска не выехали в назначенное время.

Не повезло и самолетам, пытающимся приземлиться в Северной столице. На второй круг были отправлены несколько рейсов.

Ранее Piter.tv писал о том, что утром 17 сентября рейс из Петербурга в Москву задержали на шесть часов.

Фото и видео: Piter.tv