Петербург окажет помощь жильцам обрушившегося дома на Гороховой

Жители временно поживут в гостиницах.

Власти Петербурга пообещали оказать помощь жильцам обрушившегося дома № 73 на Гороховой улице. Об этом сообщили в tg-канале правительства города.

Решение принял губернатор Северной столицы Александр Беглов. Градоначальник провел оперативное собрание Штаба по ликвидации последствий обрушения.

Жители временно поживут в гостиницах. К ним прикрепят транспорт, который будет отвозить детей в школы и детские сады. Сейчас власти составляют план обеспечения горожан жильем. Пока для размещения людей выделили 67 коек. Известно, что был временно расселен соседний дом, который находится Гороховой улице, 71.

Беглов поблагодарил оперативные службы за серьезную работу. Службы сработали слаженно и быстро — администрация района, МЧС, ГУВД, Жилищный комитет, отметил губернатор. Специалисты вовремя отключили инженерные коммуникации, спасатели оперативно эвакуировали жителей. Сейчас продолжается разбор конструкций.

Напомним, что служебные собаки даже смогли спасти хомячков. Они нашли их под завалами.

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