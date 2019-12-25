Петербург оказался во власти циклона 12 октября

Облачная спираль закроет небо, однако существенных осадков не ожидается.

Во вторник, 12 октября, на погоду в Петербурге окажет влияние циклонический вихрь, выходящий в акваторию Баренцева моря. Его облачная спираль закроет небо, однако существенных осадков не ожидается. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня в городе составит +10…+12 градусов, в Ленобласти +8…+13. Ветер подует с юга со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что на Большой Конюшенной художник Максим Гамма представил новый арт-объект.

Фото: Instagram / fox_2210