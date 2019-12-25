Петербург оказался в тылу циклона

Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди.

В четверг, 30 июля, Петербург оказался во власти тыловой, холодной части циклона, центр которого находится над Архангельской областью. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в городе составит +18…+20 градусов. Столбики термометров в Ленобласти покажут +17…+22 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в четверг в Ленобласти ожидаются сильные ливни и град.

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