Петербург оказался лидером по доле жителей с нарушениями сна

Проблемы со сном испытывают 46% петербуржцев: из них 67% испытывают сонливость в течение дня, почти 61% не может нормально заснуть, 40% просыпаются среди ночи.

Почти половина жителей Петербурга мучается из-за нарушений сна. Таковы результаты опроса, проведенного производителем носимых устройств Garmin и крупнейшей в России платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

По данным "Петербургского Дневника", за последние 1,5 года качество сна ухудшилось у трети участников опроса. При этом 28% опрошенных стали спать лучше, у 38% в этом плане не произошло изменений.

Проблемы со сном испытывают 46% петербуржцев: из них 67% испытывают сонливость в течение дня, почти 61% не может нормально заснуть, 40% просыпаются среди ночи.

Что касается всех регионов, то больше всего из-за нарушений сна страдают жители Петербурга (46%), Воронежской области (42%) и Москвы (40%).

Недавно ученые из Уппсальского университета (Швеция) провели исследование и пришли к выводу, что во второй половине лунного цикла мужчины спят хуже женщин. Дело в том, что лунные циклы влияют на качество сна мужчин, а на женщин они никак не влияют..

Фото: pexels