Петербург оказался антилидером в стране по суточной смертности от коронавируса

Также в городе с каждым днем увеличивается число госпитализаций среди ковидных пациентов.

Петербург занял первую строчку в списке российских городов с самой высокой смертностью среди пациентов с COVID. За последние сутки в Северной столице скончались более 50 жителей, которые болели коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе города.

Суточное число случаев заражения в городе на Неве достигло 1,2 тыс. за сутки. Заболеваемость резко подскочила в конце ноября.

Добавим, что в Петербурге с каждым днем увеличивается число госпитализаций среди ковидных пациентов. Так, за последние сутки в стационары доставили свыше 130 человек. В Москве в инфекционные палаты положили 128 человек.

Добавим, что в Ленобласти ситуация намного лучше. Там COVID выявили у 86 жителей, восемь человек попали в больницу. Еще один зараженный умер от осложнений.

Ранее на Piter.tv: в ковидном корпусе больницы им. Семашко закончились свободные места.

Фото: Piter.tv