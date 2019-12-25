Петербург одержал победу в пяти номинациях премии Russian Travel Awards

Всего в конкурсе приняли участие более 30 регионов.

В Атриуме Петропавловской крепости объявили лауреатов премии Russian Travel Awards. Петербург выиграл в пяти номинациях.

Так, первое место в номинации "Лучший региональный туристско-информационный центр" занял "Городской туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга". Проект "Петербургское гостеприимство/Новая туристская география" стал лучшим маркетинговым проектом в области туризма и индустрии гостеприимства.

В номинации "Лучший межрегиональный туристический проект" победила совместная программа Москвы и Петербурга, которая называется "Два города – миллион впечатлений".

Всего в конкурсе приняли участие 30 регионов в 15 номинациях. Премию планируется ежегодно проводить в Северной столице.

Ранее мы сообщали о том, сколько денег тратят российские и иностранные туристы в Петербурге.

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