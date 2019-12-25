Стало известно, сколько денег тратят российские и иностранные туристы в Петербурге

Чаще всего Петербург в этом году посещали москвичи.

Туристы из других регионов России тратят во время поездки в Петербург в среднем 32 тысячи рублей на человека. Туристы из дальнего зарубежья оставляют в районе 97 тысяч. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" рассказала член Экспертного совета Российского союза туриндустрии Юлия Кислова, передал корреспондент Piter.TV.

Расходы туристов из ближнего зарубежья составляют в среднем 63 тысячи рублей. Из-за границы чаще всего приезжали из Финляндии, Эстонии, ОАЭ, Германии. Наибольшая статья расходов приходится на питание, а также проезд до Петербурга. Также в топе находятся траты на проживание, шоппинг, посещение музеев и выставок.

Основной доход (91%) приходится на российских туристов, так как зарубежных сейчас мало. С начала 2021 года Северную столицу посетили 6,07 млн гостей. Из них 5,82 млн — это россияне. 38% из них составляют жители Московской области и Москвы. Благодаря туристам город смог принести в бюджет 234 млрд рублей.

Основной целью поездки в Петербург у россиян стал культурно-познавательный туризм (48%) и встречи с родственниками (26%). У иностранных туристов эти же цели являются основными, но в другом соотношении — 32,5% и 40%, соответственно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург провел более 500 деловых международных мероприятий в 2021 году.

Фото: Piter.TV