Петербург обошел Москву по скорости доставки товаров

Чаще всего заказывают одежду, обувь и аксессуары.

В Петербурге быстрее, чем в Москве, привозят покупки на дом. Об этом свидетельствуют данные исследования Data Insight.

Чаще всего люди заказывают на дом одежду, обувь и аксессуары (63%). Далее следуют спорттовары (51%), товары для детей (33%), DIY (32%), косметика (29%), бытовая техника и электроника (18%).

Быстрее всего доставляют товары для детей, одежду, обувь и аксессуары. В Петербурге в среднем приходится ждать 3,5 дня. Спорттовары и косметика доставляют петербуржцам за 3,7 дня, бытовую технику за 4 дня, а товары DIY – 4,2 дня. Стоит отметить, что почти во всех категориях доставка работает быстрее, чем в Москве.

Ранее мы писали, что доставлять еду жителям Мурино будут роботы-доставщики "Яндекса".

Фото: Instagram / yandex_eda