  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург обогнал регионы России по числу депортированных мигрантов
Сегодня, 20:35
71
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербург обогнал регионы России по числу депортированных мигрантов

0 0

В частности, выдворено из России более 7,6 тыс. иностранцев, почти 200 – депортировано.

Полиция Петербурга организовала выдворение и депортацию 8 тыс. мигрантов с начала 2023 года. Об этом пишет 16 ноября "Интерфакс", ссылаясь на ГУ МВД России по городу.

В частности, выдворено из России более 7,6 тыс. иностранцев, почти 200 – депортировано. При этом, отметили правоохранители, за весь 2022 год из страны выдворили 5,5 тыс. человек.

Показатели заметно растут. При этом по числу депортированных иностранцев Петербург занимает первое место в стране.

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу

По словам представителей МВД, акцент делается на иностранцев, которые совершают "грубые правонарушения или преступления". 

Ранее мы рассказывали о том, что за 9 месяцев 2023 года из Петербурга выдворили более 2 тыс. нелегальных мигрантов. 

Фото: Piter.TV

Теги: депортация, мигранты в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии