Петербург обогнал регионы России по числу депортированных мигрантов

В частности, выдворено из России более 7,6 тыс. иностранцев, почти 200 – депортировано.

Полиция Петербурга организовала выдворение и депортацию 8 тыс. мигрантов с начала 2023 года. Об этом пишет 16 ноября "Интерфакс", ссылаясь на ГУ МВД России по городу.

В частности, выдворено из России более 7,6 тыс. иностранцев, почти 200 – депортировано. При этом, отметили правоохранители, за весь 2022 год из страны выдворили 5,5 тыс. человек.

Показатели заметно растут. При этом по числу депортированных иностранцев Петербург занимает первое место в стране. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу

По словам представителей МВД, акцент делается на иностранцев, которые совершают "грубые правонарушения или преступления".

Ранее мы рассказывали о том, что за 9 месяцев 2023 года из Петербурга выдворили более 2 тыс. нелегальных мигрантов.

Фото: Piter.TV