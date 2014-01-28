Петербург обновил осенний рекорд по осадкам

В Петербурге уже на сегодняшний день выпало 78,1 мм или 123% от нормы.

Первая половина октября стала самой дождливой за весь ряд наблюдений в Петербурге. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

В прошедшие субботу и в воскресенье в Северной столице выпало по 20 мм осадков – это практически 63% от нормы только за выходные дни. В первой декаде октября максимальное количество осадков 71,9 мм до этого года было в 2009 году. При этом, в Петербурге уже на сегодняшний день выпало 78,1 мм или 123% от нормы.

Температура воздуха в воскресенье ночью практически приблизилась к нулю, достигнув лишь +0,7 градуса. Это была самая холодная ночь этой осени в Петербурге.

При этом, уже днём 11 октября с приближением циклона в Петербурге потеплеет до +13 градусов.

В Ленобласти ночью 10 октября местами может похолодать до -4 градусов.

Фото: Piter.tv