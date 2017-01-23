В Ленобласти ночью 10 октября местами может похолодать до -4 градусов

Днём +3...+8 градусов.

Во вторник, 10 октября, в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами в регионе пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью -4...+1 градус, у водоемов до +3, днём +3...+8 градусов. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.

На выходных в Петербурге был отмечен самый ранний временный снежный покров в XXI веке.

Фото: pxhere; МЧС