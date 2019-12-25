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Губернатор: Петербург обеспечен всем необходимым продовольствием
Сегодня, 9:51
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Губернатор: Петербург обеспечен всем необходимым продовольствием

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Также внимание уделяется и непродовольственным товарам.

Петербург обеспечен продовольствием. Об этом в эфире телеканала "78" рассказал губернатор Александр Беглов.

В Петербурге есть запас хлебы и других необходимых продуктов. По словам градоначальника, власти регулярно проверяют наличие товаров на складах и в магазинах. Особое внимание уделяется медикаментам.

Также Александр Беглов добавил, что круглосуточно контролируется работа всех служб жизнеобеспечения.

Ранее стало известно, что петербургский завод "Герофарм" обеспечит инсулином россиян.

Фото: Piter.tv

Теги: александр беглов, продовольствие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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