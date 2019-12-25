Петербург может установить рекорд по рождаемости благодаря самоизоляции

За девять месяцев в Петербурге состоялось 46 737 родов.

В воскресенье, 29 ноября, стало известно о том, что в Петербурге может быть рекорд по рождаемости. Об этом сообщают "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению.

За девять месяцев в Северной столице на свет появились 47194 ребёнка. Отмечается, что за аналогичный период в 2019 году в Петербурге родилось 59 666 малышей.

По данным ведомства, абсолютный рекорд был установлен в 2016 году, когда родились 70 005 детей.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга поздравили горожан с Днем матери.

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