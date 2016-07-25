На развитие этого направления петербуржцу выдали 200 тысяч рублей.

В скором времени Петербург может стать столицей компьютерных игр и комиксов. А поможет этому молодой петербуржец Илья Роговенко. На Молодежном форуме "Таврида" он получил 200 тысяч рублей на развитие проекта цифрового издательства "Креативная культура". Вместе со своей командой Роговенко будет обучать молодых россиян созданию видеоигр и комиксов. Об этом сообщает пресс-служба "ДМСПб".

Вначале все желающие смогут пройти онлайн-курс, посвященный основам создания компьютерных игр и комиксов. Тем, кто покажет хороший результат, предложат присоединиться к команде.

Мы уже три года обучаем молодежь делать видеоигры и комиксы. Каждый раз у нас спрашивали, почему обучение проходит только в Петербурге. Раньше мы разводили руками, а сейчас готовы поделиться знаниями с молодежью со всей России посредством онлайн-курса. Поэтому наше издательство и называется цифровым. Илья Роговенко

Проект планируется запустить в октябре этого года. Уже к концу лета 2019 года ученики "Креативной культуры" должны выпустить 10 комиксов и 10 игр.

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